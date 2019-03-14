0553 313 94 23

Kadın milli hentbol takımlarında teknik kadro değişikliği

14 Mart 2019 Perşembe 12:33
Kadın milli hentbol takımlarında teknik kadro değişikliği


ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, A, Genç ve Yıldız Milli Kadın Takımları'nın teknik kadrolarında değişikliğe gitti.

THF'den yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal görevine devam ederken, daha önce Yıldız Milli Takım Antrenörlüğü görevinde bulunan Serkan İnci'nin yanı sıra Sevgi Seymen ve Sevinç Yüksel de A Milli Takım'da görevlendirildi.

A Milli Takım Başantrenörü Birol Ünsal, aynı zamanda Genç Milli Kadın Takımı Başantrenörlüğü görevini de yürütecek.

Ünsal'ın yardımcılıklarını ise daha önce bu görevi sürdüren Tolga Köybulan ve Arzu Gerçek'in yanı sıra Serkan İnci ve Şevki Demiroğlu yapacak.

Genç ve Yıldız Milli Takımları Altyapı Koordinatörlüğüne ise Kemal Durak getirildi.

Yıldız Milli Kız Takımı Başantrenörü ise Murat Kabadayı oldu. Kabadayı'nın yardımcılıklarını ise görevini sürdüren Merve Atak ile Serkan Pala ve Fatih İkbal yürütecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:33
  1. Birol Ünsal
  2. HENTBOL
  3. THF
  4. Türkiye Hentbol Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı doktor evinde ölü bulundu
    1. Yaşlı doktor evinde ölü bulundu
    2. AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan..
    3. Anka’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    5. Savunma Sanayi Başkanı Demir..
    6. Altın fiyatları
    7. FETÖ sanığı: “Fethullah Gülen’den..
    8. Firari FETÖ’cü Emniyet Müdürü..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık..
    10. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    11. AB Konseyi Başkanı Tusk’tan Brexit..
    12. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr...
    13. CHP’li Milletvekilleri Tezcan ve..
    14. Sağlık Büyükşehir’le ayağınıza geliyor
    15. Kayseri'de düzensiz göçmen yakalanması
    16. Diyaliz hastalarına diyabet eğitimi
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    18. Etiyopya’da düşen uçağın kara kutusu..
    19. Aşık Veysel, ölümsüz eserleriyle anıldı
    20. Karlıova’da ekipler karla mücadele..
    21. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    22. Güney Koreli yıldızlar skandallar..
    23. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    24. GRAFİKLİ - Netanyahu seçimi kazanmak..
    25. Palu’da "Gençlik ve Güvenli Gelecek"..
    26. Başkan Erdoğan Ankara Şehir..
    27. Atlı ciritte final heyecanı yarın..
    28. "SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93"
    29. Öğrenciler okullarını güzelleştiriyor
    30. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!