Kadın milli hentbol takımlarında teknik kadro değişikliği





ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, A, Genç ve Yıldız Milli Kadın Takımları'nın teknik kadrolarında değişikliğe gitti.

THF'den yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal görevine devam ederken, daha önce Yıldız Milli Takım Antrenörlüğü görevinde bulunan Serkan İnci'nin yanı sıra Sevgi Seymen ve Sevinç Yüksel de A Milli Takım'da görevlendirildi.

A Milli Takım Başantrenörü Birol Ünsal, aynı zamanda Genç Milli Kadın Takımı Başantrenörlüğü görevini de yürütecek.

Ünsal'ın yardımcılıklarını ise daha önce bu görevi sürdüren Tolga Köybulan ve Arzu Gerçek'in yanı sıra Serkan İnci ve Şevki Demiroğlu yapacak.



Genç ve Yıldız Milli Takımları Altyapı Koordinatörlüğüne ise Kemal Durak getirildi.

Yıldız Milli Kız Takımı Başantrenörü ise Murat Kabadayı oldu. Kabadayı'nın yardımcılıklarını ise görevini sürdüren Merve Atak ile Serkan Pala ve Fatih İkbal yürütecek.