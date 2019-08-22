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Kadın milli boksörler gözünü madalyaya dikti

- İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na 8 sıklette katılan Kadın Milli Boks Takımı, Türkiye'ye madalyalarla dönmeyi hedefliyor - Milli Takım Antrenörü İshak Tiryaki:"Birçok sıklette madalya bekliyoruz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi vurmak. Avrupa'nın en iyisi olmak" - Takım kaptanı Şennur Demir:"Hedefimiz takım olarak 8 madalya alarak ülkemize dönmek. Olimpiyatlarda Türk boksunun da olduğunu dünyaya göstermek istiyoruz"

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
Kadın milli boksörler gözünü madalyaya dikti


KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kadın Milli Boks Takımı, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyalarla dönmek istiyor.

Milli boksörler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde tamamladı.

Türkiye'nin kadınlarda 8 sıklette madalya mücadelesi vereceği şampiyonada, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Beyza Saraçoğlu, 57 kiloda Esra Yıldız, 60 kiloda Sema Çalışkan, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Şennur Demir, 81 kiloda Elif Güneri ringe çıkacak.

Milli Takım Antrenörü İshak Tiryaki, İspanya'ya hareket etmeden önce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Takımın tecrübeli sporculardan oluştuğunu ifade eden Tiryaki, "Birçok kez Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olduk. Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyiz. Yine aynı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yürüttük. Birçok sıklette madalya bekliyoruz. Tabii özellikle 2-3 sıklette İstiklal Marşı'mızı okutmaya hedefliyoruz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi vurmak. Avrupa'nın en iyisi olmak." diye konuştu.


- "Hedefim kürsünün en üstünde olmak"


Takım kaptanı Şennur Demir ise olimpiyatlardan önceki en önemli sınavlardan birinin Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi.

Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını anlatan Şennur Demir, "Hedefimiz takım olarak 8 madalya alarak ülkemize dönmek. Olimpiyatlarda Türk boksunun da olduğunu dünyaya göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli boksör Beyza Saraçoğlu da şampiyonaya çift idmanla hazırlandıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nda da çalıştıklarını ifade eden Beyza Saraçoğlu, "Ailemizden uzak kalarak fedakarlık yaptık. İnşallah güzel şampiyonluklarla ülkemize döneriz. Hedefim kürsünün en üstünde olmak, altın madalyayla dönmek. Onun için çalıştım, onun için savaşacağım." dedi.

Beyza, Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği gibi birçok derecesinin bulunduğunu hatırlatarak, "Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönüp bir Avrupa şampiyonluğunu daha kariyerime yazdırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda müsabakalar 24-31 Ağustos tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
  1. Avrupa Şampiyonası
  2. ispanya
  3. Kadın Milli Boks Takımı
  4. Kastamonu

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