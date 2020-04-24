  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kadın Kaymakam Büyüknalçacı’dan evde kalın sağlıklı kalın önerisi

Malatya’nın Yazıhan ilçesinin kadın Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı’dan evde kalın sağlıklı kalın önerisi yapılıp, yeni tip Korona virüs ile ancak kurullara uyulması ile baş edilebileceğini vurguladı.

2020-04-24 15:49:36 -
Kadın Kaymakam Büyüknalçacı’dan evde kalın sağlıklı kalın önerisi

Malatya’nın Yazıhan ilçesinin kadın Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı’dan evde kalın sağlıklı kalın önerisi yapılıp, yeni tip Korona virüs ile ancak kurullara uyulması ile baş edilebileceğini vurguladı.


Çin’in Wuhan eyaletinde çıkıp dünya ülkelerinde etkili olan ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan yeni tip Korana virüs Covid-19 hastalığı için Malatya’nın Yazıhan ilçesinde de önlemler alındı.


Yazıhan Belediyesi dezenfekte konusunda titizlik gösterirken, Kaymakamlık da Vefa Destek Grubu vasıtasıyla sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara yardımcı oluyor.


Yazıhan ilçesinin kadın Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da, sağlığını tehdit eden ölümcül korona virüs nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı okullarından ayrı kalan çocuklara seslenip, Korona virüs ile ancak kurullara uyulması ile baş edilebileceğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı