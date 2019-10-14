Kadın işçiler gece vardiyasında en fazla kaç saat çalışır? Vardiyalı çalışma ve gece çalışma saatleri çalışanlar tarafından sıklıkla sorgulanmakta. Kadın işçiler gece vardiyasına kalır mı? Kadın işçiler gece vardiyasında en fazla kaç saat çalışabilir? Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelikte kadınların gece vardiyasında çalışmasına ilişkin düzenlemeler yer almakta.

Vardiyalı çalışma ve gece çalışma saatleri çalışanlar tarafından sıklıkla sorgulanmakta. Kadın işçiler gece vardiyasına kalır mı? Kadın işçiler gece vardiyasında en fazla kaç saat çalışabilir? Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelikte kadınların gece vardiyasında çalışmasına ilişkin düzenlemeler yer almakta. Kadınlar çalışanlar gece postalarında 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.

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