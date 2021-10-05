‘Kadın işçi çalışamaz ibaresini kaldırdık’

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yol-İş sendikası arasında imzalanan 19’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Bizleri 2023 hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışanlara, bize köstek olmaya çalışanlara rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emin adımlarla yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Zaman zaman bu kutlu yürüyüşümüzü çekemeyenler, engel olmak isteyenler her zaman olacaktır” dedi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin de üretim ve büyüme hızına ivme kazandıracağını belirten Karaismailoğlu, “19’uncu dönem toplu iş sözleşmemizde, kadın çalışanlarımıza yeni haklar getirdik. İşçi pozisyonunda nitelik tablolarındaki ‘Kadın işçi çalışamaz’ şeklindeki ibareleri yeni sözleşmede kaldırdık. Bu şekilde halen çalışan kadın arkadaşlarımızla işe yeni başvuracak kadın adaylar için iş alanı sınırlaması da ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’na da işaret ederek, Türkiye’nin 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmada yeni yol haritasını çizecek, “Türkiye Ulaştırma Politikası”nın şurada şekilleneceğini kaydetti.