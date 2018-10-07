Kadın hastalıkları için 'hayıt' meyvesi

Hayıt meyveleri her yaştaki kadın için yararlı bitkisel çaredir. Tarihin en eski çağlarından beri hayıt, yüksek ateş, başağrısı, gazlanmaya çare olmuş ve idrar arttırmak için kullanılmış. Fakat en önemlisi “kadın hastalıkları” için kullanılması. Adet öncesi gerginlik, genellikle östrojen ve progesteron hormonları arasında dengesizlik yapar. Adet gecikmesi, göğüslerde hassasiyet ve memede ağrı, sancı, kramp ve depresyona yol açar. Hayıt bunların giderilmesinde etkili olabilmektedir.

Hayıt meyvesi vücuttaki kadınlık hormonlarını doğal bir şekilde dengeler. İçerisindeki eterli uçucu yağların ve diğer sinerjik bileşiklerin hipofiz bezi üzerinde olumlu etkileri vardır. Bilindiği gibi hipofiz bezi pekçok vücut hormonunun dengesinden sorumludur. Hayıt meyvesi, hipofiz bezini yumurtalıklardaki corpus luteum tarafından progesteron üretiminin artmasına yol açan belirli hormonları daha çok veya daha az üretmek için uyarır.

Hayıt meyvesinin adet öncesi gerginlik semptomlarına faydası en az 2 hafta içinde kendini açıkça gösterir.

KULLANIM ŞEKLİ

Yarım tatlı kaşığı hayıt tohumu havanda hafifçe ezilir, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar derecede sıcak suyla haşlanır. Üstü kapalı olarak 10-15 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 2-3 bardak taze demlenmiş çay, soğutulmadan öğün aralarında içilir.

DİKKAT

Yüksek dozajda hayıt meyvesi, deride karıncalanma duygusuna yol açabilir. Gebelik süresince kullanılmamalıdır.