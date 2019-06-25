Kadın Golf Milli Takımı'nda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları





SAMSUN (AA) - Kadın Golf Milli Takımı, İtalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nın hazırlıklarını, Samsun Büyükşehir Golf Kulübünde yaptığı kampla tamamladı.

Türkiye Golf Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan Golf Milli Takımı Yaz Kampı, Samsun'da gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübündeki kampa 10 sporcu katıldı.

Golf Milli Takımı Sportif Direktörü Erol Şimşek önderliğinde gerçekleştirilen kampta, İtalya'da temmuz ayında yapılacak Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'na katılacak 6 sporcu belirlendi.

Milli takımda İrem Demir, Petek Peker, Celine Ustgard, Gülten Gül Gözüyanık, Mina Gençoğuz ve Mia De Marchi yer alacak.

Şimşek, AA muhabirine, Kadın Milli Takımı'nın 9-13 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek şampiyonaya katılacağını söyledi.

Milli takımlarda erkeklerin de Polonya'daki şampiyonaya gideceğini aktaran Şimşek, "Ayrıca Çekya'da 16 Yaş Avrupa Şampiyonası var. Bu turnuvaya da Türkiye'yi temsilen 2 erkek ve 2 kadın sporcumuz gidecek. Bu da çok prestijli bir turnuva." dedi.

Şimşek, İtalya'daki golf sahasını çok iyi bildiğini anlatarak şunları kaydetti:

"İtalya'da hava sıcak olacak ve öğleden sonra hep rüzgar çıkıyor. Yani oyuncularımız aşırı rüzgar ve sıcakla da mücadele edecek. 6 oyuncumuzdan 4'ü bu turnuvaya ilk defa katılacak. Çok genç bir takım İtalya'ya gidiyor ama geleceğe yatırım yapıyoruz. 16 yaş grubundan 3 oyuncumuz var milli takımda. Onlar kendilerinden büyüklerle oynayacaklar ama gelecek yıllar açısından önemli bir tecrübe kazanmış olacaklar."



