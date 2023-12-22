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Yaşam Kadın girişimcilere 988 bin 412 lira destek verildi
Yaşam

Kadın girişimcilere 988 bin 412 lira destek verildi

Yeniakit Publisher
2023-12-22 14:20:00 -
Kadın girişimcilere 988 bin 412 lira destek verildi

Ticaret Bakanlığı Sinop'ta faaliyet yapan kadın kooperatifine üye 5 kadın girişimciye 988 bin 412 lira destek sağladı.

Ticaret Bakanlığının hayata geçiren Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında Sinop'ta faaliyet yapan kadın kooperatifine üye 5 kadın girişimciye 988 bin 412 lira destek sağlandı.

Bakanlıkça uygulanan program çerçevesinde kadınların üretim ve istihdama katkılarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda üretim faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması amacıyla Sinop'ta kadınlara makine ve ekipmanın dışında 988 bin 412 lira hibe desteğinde bulunuldu.

Vali Mustafa Özarslan, program sayesinde hibe almaya hak kazanan kadınlarla valilik binasında bir araya geldi.

Kadınları başarılarından dolayı tebriklerini ileten Özarslan, ilde kadınların istihdama katkısının günden güne daha da arttığını söyledi.
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Özarslan, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kadınlarımızın istihdam oranını daha yükseklere çıkarmak için kadın kooperatiflerimize destek olmaya devam edeceğiz. Üretim arttıkça kadınlarımızın yanı sıra ülkemiz de kazanacak. Desteğin tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Özarslan, konuşmasının ardından kadınlarla bir süre sohbet ederek, taleplerini dinledi.

 

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