Kadın çiftçilere İş Sağlığı ve Güvenliği

Akdeniz Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Akdeniz ilçesinde yaşayan kadın çiftçilere 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' verildi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Çalışma Örgütünün "Türkiye'deki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi" kapsamında Akdeniz'deki kadın tarım üreticilerine 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi', Girit köyü olarak bilinen İhsaniye Mahallesinde gerçekleşti. Eğitime, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Naci Yıldız, Dr. Buhara Önal ve ILO Ulusal Program Uzmanı Salih Gökçe Görgeç ve çok sayıda kadın çiftçi katıldı.

Eğitim, tarım üretiminde pestisit kullanımında dikkat edilecek hususlar, üreticiye, vatandaşa ve çevreye etkilerinin azaltılması için yapılması gerekenler, kişisel koruyucu donanım kullanımı, ergonomik çalışma koşulları ve elle ağır kaldırma gibi konularda kadın üreticileri bilgilendirmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla düzenlendi.

Başkan Gültak, ILO'nun kuruluşunun en temel amacının, ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek olduğuna dikkat çekerek, "Uluslararası Çalışma Örgütü, özellikle hassasiyet gerektiren gruplara ulaşarak çeşitli projeler üretiyor ve onların çalışma hayatlarını geliştirme amacı taşıyorlar. Akdeniz'de de tarım alanında çalışan değerli kadın üreticilerimize de ulaşmayı amaçlamışlar ve oldukça önemli konularda kadınlarımızı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla da bu eğitim programını organize etmişler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.