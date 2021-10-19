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Kadın - Aile Kadın budu köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü kadın budu köfte tarifi
Kadın - Aile

Kadın budu köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü kadın budu köfte tarifi

Kadın budu köfte yapılışı | Akşam yemeği için kadın budu köfte hazırlamak isteyenler "Kadın budu köfte nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kadın budu köfte gerekli malzemeler nelerdir? Tam ölçülü kadın budu köfte tarifi

Yeniakit Publisher
2021-10-19 12:23:00 -
Kadın budu köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü kadın budu köfte tarifi

Kadın budu köfte hazırlamak isteyenler tam ölçülü tarifleri araştırıyor. İşte, kadın budu köfte yapılışı:

Tam ölçülü kadın budu köfte tarifi

Malzemeler:

  • 600 gram köftelik kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 adet yumurta
  • 1 Türk kahvesi fincanı pirinç
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

  • Yarım çay bardağı galete unu
  • Yarım çay bardağı un
  • 1 adet yumurta

Kızartmak için:

  • 3 su bardağı sıvıyağ

Kadın budu köfte nasıl yapılır?

Kıymayı iki parçaya ayırın.

Ayırdığınız bir parça kıymayı tavaya alın. Tavaya 2-3 kaşık su ekleyip kıymayı kavurun.

Soğanı rendeleyip suyunu sıkın ve tavaya alıp kıymayla kavurun.

Kavurduğunuz kıymayı soğumaya bırakın.

Pirinci birkaç dakika haşlayın.

Bir kabın içerisine çiğ kıyma, kavrulmuş kıyma ve süzdüğünüz pirinci ilave edin.

Yumurta ve baharatları da ilave edin.

Köfteyi yoğurun ve üzerini kapatıp buzdolabında iki saat dinlendirin.

Yağı kızartma tavasına alın.

Bu arada kadın budu köfteleri şekillendirin.

Un ve galeta ununu karıştırın.

Köfteleri önce una ardından yumurtaya bulayın.

Kızgın yağda köfteleri pişirin.

Afiyet olsun. 

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