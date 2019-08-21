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Kadıköy’deki saldırgan eylemcinin yakalandığı operasyon kamerada

Kadıköy’de düzenlenen izinsiz gösteri esnasında bir esnafı bıçaklayarak yaralayan H.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:24
Kadıköy’deki saldırgan eylemcinin yakalandığı operasyon kamerada

Kadıköy’de düzenlenen izinsiz gösteri esnasında bir esnafı bıçaklayarak yaralayan H.K. isimli şahıs yakalandı. Şahsın PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Şahsın kaçtığı anlar ile polis operasyonuyla yakalandığı anlar kameralara yansıdı.


Kadıköy’de geçtiğimiz gün Süreyya Operası önünde bir grup, izinsiz gösteri yapmak üzere toplandı. Polis, toplanan kalabalığa dağılmaları yönünde anons etti. O sırada grupta bulunan şahıslardan H.K., tartıştığı D.K. isimli esnafı bıçaklayarak yaraladı. Ardından şahıs olay yerinden kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre saldırgan şahsın, Bahçelievler ilçesinde Şirinevler Mahallesinde bulunan Bahçelievler HDP ilçe binasına sığındığı şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçildi. Gece saat 02.30 sıralarında yapılan operasyon ile şahıs HDP ilçe binasında yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan şahsın PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda örgütsel kitap, dergi ve örgüt mensuplarına ait fotoğrafa da el konuldu.


Şahsın gösteri esnasında kaçtığı anlar ile polis operasyonuyla yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:24
  1. fotoğraf
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