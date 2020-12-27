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Aktüel Kadıköy'de yangın
Aktüel

Kadıköy'de yangın

Apartmanın ikinci katında çıkan yangında 3 kişi ve bir kedi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:06:26 -
Kadıköy'de yangın

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

19 Mayıs Mahallesi Bayar Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, elektrik sobasından yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalanlar da dışarı çıkarıldı.

Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi ile bir kedi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen kişilere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken kedi ise veteriner kliniğine götürüldü.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

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