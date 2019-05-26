Kadıköy’de tribünler boş kaldı
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tribünler boş kaldı.26 Mayıs 2019 Pazar 19:30
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tribünler boş kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar sezonun son maçına ilgi göstermedi.
Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabakada tribünler boş kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın başlamasına 2 saat kala tribünlerdeki yerini almaya başlamasına rağmen müsabaka saatinde büyük boşluklar dikkat çekti.
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