Kadıköy’de tribünler boş kaldı Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tribünler boş kaldı.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tribünler boş kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar sezonun son maçına ilgi göstermedi.

Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabakada tribünler boş kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın başlamasına 2 saat kala tribünlerdeki yerini almaya başlamasına rağmen müsabaka saatinde büyük boşluklar dikkat çekti.

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