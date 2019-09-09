0553 313 94 23

Kadıköy’de otomobillerin dikiz aynalarına dadanan hırsızlar kamerada

Kadıköy’de otomobillere dadanarak dikiz aynalarını çalan şahıslardan biri polis ekiplerince yakalandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:48
Kadıköy’de otomobillerin dikiz aynalarına dadanan hırsızlar kamerada

Kadıköy’de otomobillere dadanarak dikiz aynalarını çalan şahıslardan biri polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iki şahsın otomobilden dikiz aynasını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Kadıköy’de polis ekipleri, 7 otomobilden dikiz aynası çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, dikiz aynası çalan şahıslardan Murat D.’yi (20) yakalamak için çalışma başlattı. Dikiz aynası hırsızı, Kadıköy’de Yenisahra Mahallesi’nde bulunan bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şahsın çaldığı 11 adet dikiz aynasını Bostancı Sanayi Sitesi’nde bir dükkana sattığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, şahısların otomobillerden dikiz aynası çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki şahıs gece vakti park halinde olan otomobillerin yanında gezerek hırsızlık için fırsat kolluyor, ardından otomobilin dikiz aynasını çalıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağlar Belediyespor karate takımı 3’te 3 yaptı
    1. Bağlar Belediyespor karate takımı 3’te..
    2. BEYMEN, yeni mağazasını Metropol..
    3. Ersun Yanal: “En güzel güzel..
    4. Galatasaray'da Martin Linnes'in durumu..
    5. Nikah için 09.09.19 tarihini seçtiler
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan katılım..
    7. A Milli Futbol Takımı, Moldova’ya geldi
    8. Başkan Böcek: "Gazipaşa’dan Kaş’a..
    9. Aydın Büyükşehir Belediyesi il..
    10. Yüksekovalı öğrenciler yeni eğitim..
    11. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    12. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    13. FETÖ şüphelisi avukatlara hapis istemi
    14. Stars of Science 11’inci sezonunda..
    15. 15 günde yıkılamayan asansörü,..
    16. Milletvekili Arvas’tan 2019-2020..
    17. Başkan Aydın’dan öğrenci velilerine..
    18. Ülkedeki hıyânetler ne zaman bitecek?
    19. Dünür cinayetinde rapor bekleniyor
    20. Ağrı’da 2019-2020 eğitim-öğretim..
    21. Diyarbakırlı anneler isyan etti:..
    22. Belediye Başkanı Sayan’ın Yeni..
    23. Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi..
    24. Yaralı peçeli baykuş tedavi altında
    25. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    26. Rusya ve Çin 200 milyar dolarlık imza..
    27. GÜNCELLEME - Erzurum'da trafik kazası:..
    28. Anneleri obez olan bebeklerde diyabet..
    29. Erzurum’da ilk ders zili çaldı
    30. Filistin Ulusal Konseyi, tutuklu..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!