Kadıköy'de nefesler tutuldu! İşte muhtemel 11'ler
Şampiyonluk yarışının iki önemli adayı Ziraat Türkiye Kupasında karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler şu şekilde...19 Nisan 2018 Perşembe 18:21
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20:30'da başlayacak.
Bu kritik karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılığını ise, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak.
Fenerbahçe, çeyrek finalde Giresunspor'a karşı iki maçta da 2-1'lik skorla sahadan ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
Beşiktaş ise, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1, deplasmanda ise 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe turu geçmesi halinde tarihinde 17. kez Kupa'da finale yükselecek. Geride kalan 16 finalde 6 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, son şampiyonluğunu 2012-13 sezonunda Aykut Kocaman'la kazanmıştı.
Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselecek. Geride kalan 15 finalde 9 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş, son şampiyonluğunu 2010-11 sezonunda kazanmıştı.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Nabil Dirar, Aatif, Giuliano, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Quaresma, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
SAAT: 20:30
STAT: Ülker Stadyumu
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: ATV
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