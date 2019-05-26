Kadıköy’de Mehmet Topal’a tepki Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı.

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Bir kısım taraftar Mehmet Topal’ı ıslıklarken bir kısım ise tezahüratla destek verdi.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe’nin evinde Antalyaspor’u ağırladığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar Mehmet Topal’a tepki gösterdi. Müsabaka içerisinde bir kısım taraftar Topal’ı ıslıklarken bir kısım ise tezahüratlarla destek verdi. Islıklanma esnasında Mehmet Topal tribünleri alkışlarken teknik direktör Ersun Yanal ise taraftarın sakinleşmesi için tribünlere tepki gösterdi.

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