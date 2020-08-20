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Aktüel Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığı bildirildi
Aktüel

Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:40:46 -
Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığı bildirildi
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