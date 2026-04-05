Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Derbiye damga vuran golle gol sayısını perçinledi!
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında dev derbi heyecanı yaşanırken, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş karşısında sahneye çıkarak taraftarını coşturdu. Yedek başladığı kritik mücadelede oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu, uzatma dakikalarında soğukkanlılığını koruyarak takımına hayat veren golü kaydetti.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu, yedek başladığı derbide gol sevinci yaşadı. Mücadelenin 62. dakikasında oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, 90+11. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fenerbahçe’de ilk sezonunu yaşayan Kerem, ligde 5. gol sevincini yaşadı.
Kerem, derbide 62. dakikada Musaba’nın yerine dahil oldu.
Kerem Aktürkoğlu’nun, UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Turkcell Süper Kupa’da da 1 golü bulunuyor.