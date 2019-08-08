Kadıköy’de iki ayrı dünya bir arada: çizgi ve sahaf

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali’nin 2. etabı, Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri ile devam ediyor. 22-27 Ağustos tarihleri arasında Moda’da gerçekleşecek festival, uluslararası çizerlerin söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara kadar birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, bu yıl ilk kez Çizgi ve Sahaf Günleri’ne birlikte ev sahipliği yapacak. 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında, İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşecek Çizgi ve Sahaf Günleri edebiyat, tarih, kültür söyleşilerine ve sergilere ev sahipliği yapacak. 22 Ağustos Perşembe saat 18.00’de İstanbul Kadıköy Lisesi’nde açılışı yapılacak festivalde çizgi ve sahaf dünyasının önemli isimleri kitapseverlerle birlikte olacak. Ücretsiz olarak düzenlenen festival saat 13.00-23:00 saatleri arasında açık olacak.

Bir tarafta sahaf bir tarafta çizgi

Nadir bulunan kitaplar, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar; Osmanlıca kitap ve mecmualar; imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar meraklılarını bekliyor. Öte yandan festivalin bir diğer ayağı olan Çizgi Günleri’nde ise Türk ve yabancı çizerlerin yer alacağı söyleşiler, canlı çizim atölyeleri, manga çizerlerinin söyleşileri gibi renkli etkinlikler yer alacak.

Osmanlı’nın izleri Kahire’den İstanbul’a taşınıyor

Osmanlı’dan Günümüze İlk Sayılarıyla Mizah Dergileri sergisi Türkiye’nin mizah tarihine ışık tutacak. Çıngıraklı Tatar’dan Karagöz’e, Marko Paşa’dan Gırgır’a, Hacamat’tan Çarşaf’a 1828-2019 yılları arasında yayımlanmış mizah dergilerinin yer aldığı koleksiyon İstanbul Kadıköy Lisesi’nde meraklılarını bekliyor. Kadıköy’ün geçmişinden, tarihinden önemli izler taşıyan kartpostalların yer aldığı Sarkis Karamanik’in derlediği Kadıköy Kartpostalları sergisi (İstanbul Kadıköy Lisesi’nde) ile Karikatürcüler Derneği’nin hazırladığı Nazım Hikmet Portreleri sergisi (Gençlik Sanat Merkezi’nde) ilgililerini bekliyor. Mevlüt Ceylan’ın moderasyonunu yapacağı Bulak Baskısı Osmanlı Türkçesi Kitaplar söyleşisinde Aly Abdelwahab El Sayed, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki önemli birkaç basım merkezinden biri olan Kahire/Bulak baskısı kitapların hikayesini anlatacak.

Bostancı’dan Kadıköy’e korku romanlarının izinde

Cumhuriyet dönemi edebiyatının ilk korku romanlarından Dehşet Gecesi’nin yazarı Kerime Nadir, Sahaf Günleri’nin en renkli oturumlarından birinin konusu olacak. “Bostancı’da Doğan Korku: Kerime Nadir Ve Dehşet Gecesi” başlıklı söyleşide, Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Galip Dursun konuşmacı olarak yer alacak. Bostancı’daki bir köşkte yazılan Kadıköy menşeli roman üzerinden, Türkiye’de korku ve fantastik edebiyat konuşulacak. Ayrıca Güven Erkin Erkal ve Bilge Özkösebalaban “Koleksiyonculuğun Fantastik Tarihi” adlı söyleşide bilim-kurguyu ele alacak. ’Okuyay Konuşmaları’ kapsamında gerçekleşecek “Sahafların Okuma Kültürüne Katkısı” başlıklı söyleşide ise Ümit Nar ve Bengi Berksoy’un sunumuyla eski kitapların, sahafların okuma alışkanlıklarına kazandırdıkları ele alınacak.

Dünya çizgileri festivalde

Çizgi Günleri kapsamında ise Fransız karikatürist Jul, “Mitlerin 50 Tonu” adlı sergisiyle (Bayan Yanı Cafe’de) festivalin konuklarından. Öte yandan Jul ve çizer Ramize Erer, Didier Pasomonik’in yöneteceği bir söyleşide bir araya gelecekler. Kedi Kız, Tarzan ve Zagor gibi süper kahramanların çizeri Bane Kerac’ın ise, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde çizgi roman severler için bir sergisi olacak. Avusturyalı karikatürist ve çizgi roman tasarımcısı Rudi Klein Karikatür Evi’nde “Karmaşık Olmayan Bir Dünyanın Basitleştirilmesi” isimli bir sergi düzenleyecek. Japon sanatçılar Shigetaka Mochizuki, Raku İchikawa ise manga çizimi üzerine merak edilenleri yanıtlayacak.