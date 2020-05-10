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Aktüel

Kadıköy’de günler sonra dışarı çıkan 81 yaşındaki adam: “Rahat nefes alabilmeyi özledim”

Kadıköy’de 52 gün sonra oğluyla beraber dışarı çıkan 81 yaşındaki adam, “Türkiye’de bu yaşa kadar gezmediğim il, ilçe yok.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:07:56 -
Kadıköy’de günler sonra dışarı çıkan 81 yaşındaki adam: “Rahat nefes alabilmeyi özledim”

Kadıköy’de 52 gün sonra oğluyla beraber dışarı çıkan 81 yaşındaki adam, “Türkiye’de bu yaşa kadar gezmediğim il, ilçe yok. Rahat nefes alabilmeyi özledim” dedi.


Korona virüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşların saat 11.00- 15.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Kadıköy’de yaşayan Edirneli 81 yaşındaki Ziya Kurşuncu da oğluyla birlikte dışarı çıktı.


Günler sonra sokağa çıkan yaşlı adam, “Türkiye’de bu yaşa kadar gezmediğim il, ilçe yok. Pazarlamacıyım, en üst makamda yöneticiydim. 52 gündür evdeydim. Belli bir yerde muhatap lazım. İlimle alakalı kitap, dinle alakalı kitap. Bol bol kitap okudum günlerce. Devletin almış olduğu kararlara yediden yetmişe uymak lazım. Alınan kararlara uyarsak bu problemi çözeceğiz” dedi.



“Rahat nefes alabilmeyi özledim”


‘En çok neyi özlediniz’ sorusuna ise, “Hayat, rahat nefes alabilmek” diye cevap vererek, gençlere de kurallara uymaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Yaşlı adamın oğlu Kaan Kurşuncu ise, “Zor bir süreçti. Babam kurallara uyan bir insandır. O konuda bir problem olmadı. Bu süreci inşallah atlatacağız” diye konuştu.

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