Kadıköy'de Ersun Yanal sesleri!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 1-1 sona ermesinin ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli tribünlerde Ersun Yanal sesleri yükseldi. Okul açık tribününden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat eşlik ederken sarı-lacivertli taraftarlar Phillip Cocu’ya tepkilerini gösterdi.

Fenerbahçe 2014 yılında Ersun Yanal liderliğinde son şampiyonluğunu yaşamıştı.