Kadıköy'de Ersun Yanal sesleri!
Süper Lig'in 6.haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından sarı lacivertli taraftarlar Cocu'yu protesto etti.24 Eylül 2018 Pazartesi 23:06
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 1-1 sona ermesinin ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli tribünlerde Ersun Yanal sesleri yükseldi. Okul açık tribününden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat eşlik ederken sarı-lacivertli taraftarlar Phillip Cocu’ya tepkilerini gösterdi.
Fenerbahçe 2014 yılında Ersun Yanal liderliğinde son şampiyonluğunu yaşamıştı.
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