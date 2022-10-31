Kadıköy'de ehliyetsiz araç kullanan rap şarkıcısının aracı bağlandı!

Kadıköy'de Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte usulsüz çakar kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada Sedo lakaplı rap şarkıcısı Sedat Türkmenli'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, yakın takip mesafesini korumadığı için 196 TL idari para cezası yazılırken, aracı ise bağlandı.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Kadıköy D-100 kara yolu Kartal istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetimlerde bulundu. Denetimde çakar lamba tertibatı kullanan araçlar teker teker durdurularak izin belgeleri incelendi. Polis ekipleri kurallara uymadığı tespit edilen Sedo lakaplı Sedat Türkmenli isimli şarkıcının da aracını durdurdu. Ekipler, sanatçıya ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, yakın takip mesafesini korumadığı için 196 TL idari para cezası yazarken, aracı ise bağlandı. Öte yandan bir sürücüye emniyet şeridi ihlalinden bin 823 TL, trafikte cep telefonu kullanan 2 sürücüye ise 854 TL olmak üzere kural tanımayan sürücülere toplamda 6 bin 547 TL idari para cezası yazıldı.