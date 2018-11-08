Kadıköy'de duygu seli!



UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecth ile karşılaşan Fenerbahçe’de sarı-lacivertli futbolcular maç sonunda Koray Şener’i unutmadı.



Tribünleri selamlamaya giden futbolcular, Koray Şener tezahüratlarına katılırken, Şener’in ailesi de futbolculara eşlik etti.



Fenerbahçeli futbolcuların üstünde Koray Şener yazılı formalar yer aldı.













