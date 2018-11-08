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Kadıköy'de duygu seli!

Fenerbahçeli futbolcular Şener’i maç sonunda unutmazken Şener’in ailesi de futbolcuların yanında tribünleri selamladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:01
Kadıköy'de duygu seli!


UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecth ile karşılaşan Fenerbahçe’de sarı-lacivertli futbolcular maç sonunda Koray Şener’i unutmadı.

Tribünleri selamlamaya giden futbolcular, Koray Şener tezahüratlarına katılırken, Şener’in ailesi de futbolculara eşlik etti.

Fenerbahçeli futbolcuların üstünde Koray Şener yazılı formalar yer aldı. 






 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:01
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