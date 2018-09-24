Kadıköy'de dikkat çeken görüntü!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini iki kulübün başkanları Ali Koç ve Fikret Orman yanyana takip ediyor.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi iki kulübün başkanları Ali Koç ve Fikret Orman yan yana takip ediyor. Protokol tribününde yer alan ikili maç başlamadan önce sohbet ederken, müsabakayı da yan yana izliyor.

Daha önce iki başkan kulüpler birliğinde dostluk mesajları vermişti.