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Kadıköy'de dikkat çeken görüntü!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadeleyi, Ali Koç ve Fikret Orman birlikte takip etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:37
Kadıköy'de dikkat çeken görüntü!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini iki kulübün başkanları Ali Koç ve Fikret Orman yanyana takip ediyor. 

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi iki kulübün başkanları Ali Koç ve Fikret Orman yan yana takip ediyor. Protokol tribününde yer alan ikili maç başlamadan önce sohbet ederken, müsabakayı da yan yana izliyor.

Daha önce iki başkan kulüpler birliğinde dostluk mesajları vermişti. 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:37
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş

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