SON DAKİKA
Rafa Silva’nın kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rafa Silva’nın kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Beşiktaş'tan Benfica'ya transferi an meselesi olan Rafa Silva'nın Lizbon ekibinde kazanacağı maaşı, Portekiz medyası açıkladı.

1
#1
Foto - Rafa Silva’nın kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Beşiktaş'ta büyük bir krize yol açan Rafa Silva, eski takımı Benfica ile transfer görüşmeleri yapmak için üzere ülkesi Portekiz'de bulunuyor. Rafa Silva'nın Benfica ile anlaşmasının an meselesi olduğu ve son detayların görüşüldüğü bildirildi.

#2
Foto - Rafa Silva’nın kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Rafa Silva, yeniden Benfica'da forma giyebilmek için maaşından büyük bir fedakarlıkta bulundu. Haberde 32 yaşındaki futbolcunun Benfica'dan yıllık 2.2 milyon euro alacağı duyuruldu.

#3
Foto - Rafa Silva’nın kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Rafa Silva, Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon euro net ücret alıyordu. Deneyimli futbolcunun Beşiktaş'tan kazandığı ücretin yarısından da azı bir tutara Benfica'ya imza attığı ifade edildi.

#4
Foto - Rafa Silva’nın kazanacağı ücret dudak uçuklattı

32 yaşındaki deneyimli isim, 2024 yazında katıldığı Beşiktaş'ta toplamda 65 maça çıktı ve 23 gol, 16 asistlik performans ortaya koydu.

Hoppa

Benficadan alacağı para dudağınızi ucuklattiysa , Beşiktaş'tan aldığı para nerenizi uçuklattı düşünmek bile istemiyorum
