Rafa Silva’nın kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Beşiktaş'tan Benfica'ya transferi an meselesi olan Rafa Silva'nın Lizbon ekibinde kazanacağı maaşı, Portekiz medyası açıkladı.
Beşiktaş'ta büyük bir krize yol açan Rafa Silva, eski takımı Benfica ile transfer görüşmeleri yapmak için üzere ülkesi Portekiz'de bulunuyor. Rafa Silva'nın Benfica ile anlaşmasının an meselesi olduğu ve son detayların görüşüldüğü bildirildi.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Rafa Silva, yeniden Benfica'da forma giyebilmek için maaşından büyük bir fedakarlıkta bulundu. Haberde 32 yaşındaki futbolcunun Benfica'dan yıllık 2.2 milyon euro alacağı duyuruldu.
Rafa Silva, Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon euro net ücret alıyordu. Deneyimli futbolcunun Beşiktaş'tan kazandığı ücretin yarısından da azı bir tutara Benfica'ya imza attığı ifade edildi.
32 yaşındaki deneyimli isim, 2024 yazında katıldığı Beşiktaş'ta toplamda 65 maça çıktı ve 23 gol, 16 asistlik performans ortaya koydu.
