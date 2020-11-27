  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kadıköy'de bir market bıçak tehdidiyle soyuldu
Aktüel

Kadıköy'de bir market bıçak tehdidiyle soyuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-27 21:08:06 -
Kadıköy'de bir market bıçak tehdidiyle soyuldu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir markete giren bıçaklı soyguncu, kasadaki parayı alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir markete giren siyah cerrahi maskeli bir kişi, kasiyeri bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları alarak uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucunda, kasadan 4 bin lira çalındığı belirlendi.

Polis, kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı
Medya

Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdarı olan Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır rolünü oynayan Oktay Kaynarca'yla ilgili itiraflarda bulundu. Şaş..
Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir
Dünya

Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir

Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği'nde bütçesini veto etmeye devam edecek. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'de yürürlüğe konulmak ..
Bölgedeki dengeleri tamamen değiştirdi... Türkiye'ye karşı kurulan kirli ittifak köşeye sıkıştı
Gündem

Bölgedeki dengeleri tamamen değiştirdi... Türkiye'ye karşı kurulan kirli ittifak köşeye sıkıştı

Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası bir yaşını doldururken, anlaşmanın bu k..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay