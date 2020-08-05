Kadıköy'de alkollü araç kullanan sürücü yakalandı
İSTANBUL (AA) - Kadıköy Özgürlük Parkı'nda alkol alıp gürültü yaptığı öne sürülen sürücü yakalandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, dün Özgürlük Parkı'nda alkol alıp araçla gürültü yaptıkları öne sürülen kişilerin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından Kültür Sokak çıkışında 2 aracı durdurdu.
Yapılan kontrollerde 34 BHM 631 plakalı araç sürücüsü O.E.K'nin 1.04 promil alkollü olduğu tespit edildi.
O.E.K'nin sürücü belgesi alkollü araç kullanmak suçundan 6 ay süreyle geçici olarak iptal edildi.
Sürücü O.E.K. adli işlem yapılmak üzere Göztepe Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.