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Kadıköy’de 7’den 70’e vatandaşlar masa tenisi oynadı

Kadıköy’de bugün genci yaşlısı her yaştan vatandaş masa tenisi oynadı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 19:16
Kadıköy’de 7’den 70’e vatandaşlar masa tenisi oynadı

Kadıköy’de bugün genci yaşlısı her yaştan vatandaş masa tenisi oynadı. Dünya Masa Tenisi günü adına düzenlenen etkinlikte masa tenisi oynayan vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi.


Kadıköy’de bugün Süreyya Operası önünde Dünya Masa Tenisi Günü adına bir etkinlik gerçekleştirildi. Masa tenisinin halk arasında yaygınlaşması amacıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte her yaştan vatandaş eğlenceli vakit geçirdi. Etkinliğe katılarak masa tenisi oynayan vatandaşlar ayrıca burada profesyonel masa tenisi sporcularıyla da oynama fırsatı buldu.


Etkinliği düzenleyen Haldun Yamakoğlu, “Bugün dünya masa tenisi günü, 6 Nisan. Yaklaşık 10 yıldır kutlanmakta. Biz de onunla ilgili etkinlik düzenleyelim istedik. Biz de eski masa teniscisiyiz. Bu spora gönül verenlerdeniz. Masa tenisinin daha çok yaygınlaşması amaçlarımızdan birisi bu. Türkiye’de masa tenisi oynamayan belki çok az kişi vardır. Herkes oynamıştır. Belki okulda, belki askerde, belki tatilde belki kendi evinde. Ama ligi var m, bir federasyonu var mı bilinmiyor. Federasyonu tabii ki var. Ligleri yaklaşık 30 yıldır var. Süper lig, birinci lig, ikinci lig, üçüncü ligden oluşmakta şu anda. Bazı sporlar vardır 7’den 70’e, masa tenisi 7’den 70’e değil, 4-5 yaşından 90 Yaşına kadar oynanmakta ve bunun veteranlar turnuvası düzenlenmekte. 40 yaş üstünde 80, 90’a kadar herkes oynayabilir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 19:16
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