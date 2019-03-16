Kadıköy'de 4 bina alev aldı İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana gelen yangında, 4 boş bina tamamen yandı.

İstanbulKadıköy'de Zühtübey Mahallesi Şefik Bey Sokağı'nda bulunan, kağıt toplayıcıların kaldığı tek katlı 4 boş binada, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla yayınlan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda 4 bina da tamamen yandı. Yangına, ısınmak için yakılan ateşin sebep olduğu öne sürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.