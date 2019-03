Kadıköy yerel seçim sonuçları 2019 | İstanbul Kadıköy 31 Mart yerel seçim sonuçları Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı

Kadıköy seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Kadıköy ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Kadıköy seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Kadıköy son durum ne? Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı Özlem Özkan Yavuz ile CHP Kadıköy belediye başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı arasında geçmesi beklenen Kadıköy yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Kadıköy oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kadıköy belediyesini kim kazandı? YSK Kadıköy yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçları, yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

Seçim 2019 İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçlar. İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019. Kadıköy seçim sonuçları son dakika. İstanbul Kadıköy 2019 seçim sonuçları ve oy oranları. Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Kadıköy 2019 yerel seçim sonuçları Yeni Akit’in 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Kadıköy seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.tr’de takip edebilirsiniz. İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Kadıköy hangi parti en fazla oy aldı? İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçları, yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları YSK son dakika oy oranları. Kadıköy belediyesini kim kazandı? Kadıköy seçim sonuçları an be an son dakika olarak bu sayfada. Kadıköy 2019 yerel seçim sonuçlarında nefesler yerel seçim 2019 için tutuldu. Kadıköy yerel seçim sonuçlarında son durum nedir? Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 yerel seçimlere girdi. 2019 Kadıköy yerel seçim sonuçları, Kadıköy 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Kadıköy partilere göre oy dağılımı nasıl oldu.

KADIKÖY YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. 2019 Kadıköy belediye seçim sonuçları. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Kadıköy 24 Haziran 2018 seçimlerinde 363,413 seçmen oy kullanırken, Kadıköy’de seçimlere katılım Oranı ise % 88.98 olmuştu.

Kadıköy belediye başkan adayları 2019

AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı Özlem Özkan Yavuz (Cumhur İttifakı)

CHP Kadıköy belediye başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı

İYİ Parti Kadıköy belediye başkan adayı Emre Kınay

BBP Kadıköy belediye başkan adayı Kadir Turan

SP Kadıköy belediye başkan adayı Ahmet Kökler

HDP Kadıköy belediye başkan adayı Güven Güney

Vatan Partisi Kadıköy belediye başkan adayı Osman Erbil

BTP Kadıköy belediye başkan adayı Nuh Naci Akay

Şerdi Dara Odabaşı kimdir?

Şerdil Dara Odabaşı 12 Kasım 1973'de Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. 26 yıldır Kadıköy'de yaşayan, Fenerbahçe Kongre üyeliği de bulunan Şerdil Dara Odabaşı, 1999 yılında kurduğu kendi hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Emre Kınay kimdir?

5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğan Emre Kınay'ın annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Emre Kınay aynı zamanda Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir.

Kınay, ilk orta ve lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında konservatuvardan mezun oldu. Kınay, 1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy'un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro'nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapıyor.

Emre Kınay 8 Mart 2005 tarihinde "Duru Tiyatro"yu kurdu. TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" adlı bir yarışma programında sunuculuk yaptı. 2006 yılından 2008 yılına 3 sene süren "İki Aile" dizisinde başrolünü İclal Aydın ile paylaştı.

2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi, Duru adında kızı var. Kınay ve Ün 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar.

Emre Kınay 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde'ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu'nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan,Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı. Emre Kınay, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde İyi Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı oldu.

Kadıköy belediyesini kim kazandı son dakika

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Kadıköy’de seçmenler Kadıköy yerel seçim sonuçlarına göre Kadıköy belediyesini kim kazandı? Kadıköy belediyesi hangi partiden? Kadıköy 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Kadıköy ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Kadıköy seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Kadıköy seçim sonuçları, Kadıköy yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Kadıköy belediye meclis üyeleri listesi

CHP-İYİ Parti Kadıköy belediye meclis üyesi adayları

1. Fahrettin Kayhan

2. Hatice Ülkü Özer

3. Mesut Kösedağı

4. Hasan Gökpınar

5. Nevzat Gül

6. Ediz Zeyrek

7. Soydan Alkan

8. Cahide Eşrefoğlu

9. Nurhan Zabcı

10. Arif Kızılyalın

11. Sait Yılmaz

12. Barış Antik

13. Burcu Kara

14. Yener Kazak

15. Namık Kemal Ceylan

16. Nesrin Tibet

17. Mustafa Günalp

18. Ayşegül Deprem

19. Sami Can Okakın

20. Zeki İbişhükçü

21. İrfan Gümrah

22. İpek Demirtaş

23. Ayhan Çakas

24. Ebru Kumru

KONTENJAN ADAYLARI

1. Ayfer Yazgan Kubal

2. Altan Şentürk

3. Can Gebetaş

Kadıköy belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 72

AK Parti % 20

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)