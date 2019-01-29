Kadıköy sahilinde erkek cesedi bulundu İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bu sabah saatlerinde denizde ceset gören belediye işçileri durumu polise bildirdi. Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kadıköy sahilinde sabah saatlerinde temizlik yapan belediye işçileri deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gördü. İşçiler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi cesedi denizden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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