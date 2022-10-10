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Kadıköy'de bir binada patlama!
Aktüel Kadıköy patlama ölenlerin kimlikleri belli mi? Kadıköy patlama neden oldu?
Aktüel

Kadıköy patlama ölenlerin kimlikleri belli mi? Kadıköy patlama neden oldu?

İstanbul Kadıköy'de 9 Ekim Pazar akşamı bir binada patlama yaşandı. Patlama sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti. Peki, olay neden niye yaşandı?

Yeniakit Publisher
2022-10-10 08:03:00 -
Kadıköy patlama ölenlerin kimlikleri belli mi? Kadıköy patlama neden oldu?

İstanbul Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak 34 numarada büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın çevredeki binalara da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kadıköy patlama ölenlerin kimlikleri belli mi? Kadıköy patlama neden oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, Kadıköy'de saat 19.05'te 3 katlı binanın 3'üncü katı ile çatısında çıkan ve bitişiğinde bulunan 2 binaya sirayet eden yangını söndürmek için toplamda 56 personel ve 19 araçla müdahale edildi.

Yangından ağır hasar almış binada yapılan arama çalışmasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çökme riski bulunan binada arama çalışmalarına devam ediliyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olayda Özbekistan uyruklu (A.K.) yaralanmış olup, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır. Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, soğutma ve arama çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan arama çalışmalarında maalesef, yaralı A.K'nin 68 yaşındaki babası M.K. ile 10 yaşındaki kızı N.K. ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. İtfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

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