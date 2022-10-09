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Aktüel Kadıköy patlama ölen yaralananların isimleri belli oldu mu?
Aktüel

Kadıköy patlama ölen yaralananların isimleri belli oldu mu?

Kadıköy'de bir binada patlama yaşandı. Olayda üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, ölen ve yaralananların isimleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2022-10-09 21:17:00 - 2022-10-09 21:32:27
Kadıköy patlama ölen yaralananların isimleri belli oldu mu?

İstanbul Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama yaşandı. Peki, ölenlerin isimleri açıklandı mı?

Kadıköy patlama ölen yaralananların isimleri belli oldu mu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayla ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, “3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Ölen ve yaralananların isimleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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