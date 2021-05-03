Kadıköy Belediyesi’nden ihale ile satılık arsa
Kadıköy Belediyesi tapu kaydı ve niteliğini ilanla duyurduğu arsasını ihale ile satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre ihale 18.05.2021 Salı günü saat 11:30’da Belediye encümen salonunda belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile yapılacak.
Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 17.05.2021 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu, banka teminatı gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.
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