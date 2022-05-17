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Siyaset Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet ve sahtecilik operasyonu! 224 gözaltı
Siyaset

Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet ve sahtecilik operasyonu! 224 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli personelin de olduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 08:38:00 -
Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet ve sahtecilik operasyonu! 224 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgedesahtecilik suçlarından operasyon düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında; Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

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