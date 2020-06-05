  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kadeş Barış Meydanı’nda cuma namazı

Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla birlikte ikinci cuma namazında da camiler dolup taştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:48:55 -
Kadeş Barış Meydanı’nda cuma namazı

Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla birlikte ikinci cuma namazında da camiler dolup taştı.


Bu hafta ilk kez Kadeş Barış Meydanı’nda cuma namazı kılındı. Cuma namazı öncesi Çorum Belediyesi meydana karton seccadeler yerleştirirken, bir de minber hazırlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ayarlanan meydanda çok sayıda kişi cuma namazını eda ederken, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da namaz için meydana gelen vatandaşların ateşleri ölçüldü.


Cuma namazını meydanda Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın vatandaşlarla birlikte namazlarını eda ettiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı