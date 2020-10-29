  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KADEM'den Türk Kızılay'ın kan ve plazma bağışı kampanyasına destek
Aktüel

KADEM'den Türk Kızılay'ın kan ve plazma bağışı kampanyasına destek

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:21:54 -
KADEM'den Türk Kızılay'ın kan ve plazma bağışı kampanyasına destek

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kızılay Haftası dolayısıyla 48 ildeki temsilcilikleri aracılığıyla Türk Kızılay'ın kan ve plazma bağışı kampanyasına destek veriyor.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, dernek Kızılay Haftası'nda Türk Kızılay ile ortak bir çalışmaya imza atıyor.

KADEM gönüllüleri, Kızılay Haftası dolayısıyla 30-31 Ekim tarihlerinde 48 ildeki temsilcilikleri aracılığıyla Kızılay'ın kan bağışı ile pandemi döneminde Kovid-19 hastalarının tedavisinde büyük önem arz eden immün plazma tedavisi için gerekli plazma bağışı kampanyasına destek veriyor.

Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü dönemde Kızılay'ın çalışmalarına destek vermeyi bir sorumluluk olarak gören KADEM, kan ve plazma bağışı yaparak koronavirüsle mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyor.

KADEM, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm kurum ve kişileri Kızılay'ı kan ve plazma bağışı kampanyasına destek vermeye davet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a büyük şok! 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Dünya

Ermenistan'a büyük şok! 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamaya göre, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. M..
Halk TV'de canlı yayında Özlem Gürses'in skandalı patladı! Stüdyo buz kesti...
Medya

Halk TV'de canlı yayında Özlem Gürses'in skandalı patladı! Stüdyo buz kesti...

CHP yandaşı Halk TV’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı Özlem Gürses, yaptırdığı PCR testinin sonucunu beklemeden canl..
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...
Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye yaptırımları 'kesin olarak düşündükl..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay