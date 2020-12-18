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Kadın - Aile Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır | Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı tarifi
Kadın - Aile

Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır | Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı tarifi

Kadayıflı şerbetli muhallebinin yapımı oldukça basit ve lezzetli tatlı tariflerinden birisidir. Peki, Lezzetiyle büyük bir beğeni toplayan şerbetli tatlı tarifi, nasıl yapılır? İşte Kadayıflı şerbetli muhallebinin tarifi hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-18 19:47:00 -
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır | Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı tarifi

Kadayıflı şerbetli muhallebinin yapımı oldukça basit ve lezzetli tatlı tariflerinden birisidir. Peki, Lezzetiyle büyük bir beğeni toplayan şerbetli tatlı tarifi nasıl yapılır? İşte Kadayıflı şerbetli muhallebinin tarifi hakkında detaylar…

Kadayıflı muhallebi tatlısının malzemeleri nelerdir?

Tel Kadayıf 500 Gram, Tere Yağı 3 Yemek Kaşığı, Toz Şeker 4 Yemek Kaşığı, Dövülmüş Ceviz İçi 1 Su Bardağı

Muhallebi için gereken malzemeler şu şekilde;

Süt 1 Litre, Un 3 Yemek Kaşığı, Nişasta 3 Yemek Kaşığı

Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

Teflon tava içerisine 3 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 500 gram kadayıf ile 4 yemek kaşığı toz şekeri ekledikten sonra altın renge gelinceye kadar kavurmanız gerekir.

1 su bardağı dövülmüş cevizi ilave ederek kavurun ve ocaktan alın.

Muhallebinizi hazırlarken derin tencere içerisine 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker ile 1 yumurta sarısını orta ateşle koyulaşana kadar karıştırmanız gerekmektedir.

Muhallebi kıvamını aldıktan sonra 10 dakika soğumasını bekleyin.

Soğuyan muhallebiyi 1 paket krema ilave ederek mikser yardımıyla pürüzsüz krem alıncaya kadar çırpınız.

Evinizde kup yoksa kadayıflı muhallebinizi borcamda hazırlayabilirsiniz. Artık tatlıyı dilimledikten sonra servis edebilirsiniz.

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