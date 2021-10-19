Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi

Tatlı hazırlamak için mutfakta uzun süre zaman harcamak istemiyorsanız en kolay şekilde hazırlanan kadayıflı muhallebi tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Muhallebisi için;

6,5 su bardağı süt

5 Yemek kaşığı un

1,5 su bardağı toz şeker

50 gr margarin

4 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya

500 gr tel kadayıf (kadayıf için)

1 çay bardağı toz şeker (kadayıf için)

50 gr margarin(kadayıf için)

Yapılışı

Öncelikle tel kadayıfınızı ufalayın sonra derin bir tavaya margarini koyup eritin ve üzerine kadayıf ile toz şekeri koyup karıştırın. Kadayıfın rengi kızarana kadar iyice karıştırın. Kadayıfın rengi kızarınca ocaktan alıp soğumaya bırakın. Derin bir tencereye vanilya ve tereyağı hariç bütün malzemeleri koyun ve karıştırarak pişirin. Muhallebi pişince altı kısık olan ocakta tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Tereyağı eriyince ocağı kapatın ve vanilyayı da ekleyip karıştırın. Tepsiye kızarttığınız kadayıfın yarısını iyice serpin. Sonra muhallebinin tamamını üzerine dökün ve geri kalan tüm kadayıfları üzerine serpin ve yavaşça üzerine bastırın soğutun. Muhallebili kadayıf tatlınız hazır.