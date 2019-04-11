0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kadayıfçıoğlu: "Bölgenin Diyarbakırspor’a ihtiyacı var"

Diyarbakırspor’un eski başkanlarından iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu, amatör ligde yeniden ayağa kalkan kulübü elde ettiği şampiyonluktan dolayı tebrik ederek, "Bölgenin ortak değeri olan ve mazisinde büyük başarılar bulunan Diyarbakırspor efsanesinin dönüşü anlamlıdır.

11 Nisan 2019 Perşembe 12:30
Kadayıfçıoğlu: "Bölgenin Diyarbakırspor’a ihtiyacı var"

Diyarbakırspor’un eski başkanlarından iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu, amatör ligde yeniden ayağa kalkan kulübü elde ettiği şampiyonluktan dolayı tebrik ederek, "Bölgenin ortak değeri olan ve mazisinde büyük başarılar bulunan Diyarbakırspor efsanesinin dönüşü anlamlıdır. Geçmişte destek vermiş bir aile olarak üzerimize düşeni yine yaparız" dedi.


Süper Amatör Futbol Ligi’ne yükselmek için gün sayan ve profesyonel liglere veda ettiği 2013 yılından sonra yeniden ayağa kalkan Diyarbakırspor’a eski başkanı ve iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu’ndan destek geldi. Diyarbakırspor’un bölgenin spordaki en büyük ortak paydası ve tüm kesimleri bir arada tutan çimento görevini gördüğünü belirten Kadayıfçıoğlu, "Diyarbakırspor’un yıllar sonra ayağa kalkması küllerinden doğması mutluluk vericidir. Her Diyarbakırlının hatta bölge halkının ortak paydası olan efsane kulübümüz inşallah adım adım hak ettiği yere gelecektir. Süper Amatöre yükselmesinde emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum. Geçmişte Diyarbakırspor’a maddi ve manevi destek vermiş bir aile olarak bundan sonraki süreçte de üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız" diye konuştu. Diyarbakırspor’dan ayrılma sürecini de değerlendiren Kadayıfçıoğu, sözlerine şöyle devam etti:


"Görevi kendi arzumla bıraktım. Geçen sezon final oynadık emek verdik ama maalesef şampiyon olamadık. Bu sezonun ilk yarısı sona erdikten sonra işlerimin yoğunluğu ve sağlık sorunlarımdan dolayı görevi bıraktım. Bizden sonra yeni yönetici arkadaşlar göreve geldi onlara başarı diledik. Yöneticilik gönül işidir ve fedakarlık gerektiriyor. Biz de en iyi şekilde yapmaya çalıştık ve bırakmamız gerektiğini düşündüğümüz zaman faydalı olamayacağımıza inandığımız için ayrıldık.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlarda göz kuruluğuna dikkat
    1. Kadınlarda göz kuruluğuna dikkat
    2. Akıncı Üssü davası
    3. Kayseri Emniyeti’nin aranan şahıslara..
    4. Sel ve afetlere tam teşekküllü özel..
    5. “Türkiye Gençlik Ödülleri” sahiplerini..
    6. İngiltere polisi, Wikileaks’ın..
    7. "Eğitimin temel kavramlarını gözden..
    8. 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri..
    9. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Dünya..
    10. TKDK Kars’ta çok sayıda sektöre destek..
    11. Tüketici artık marka tercihi yaparken..
    12. GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu..
    13. Başkan Özlü vatandaşın güvenoyunu aldı
    14. Salihli’de yeni dönemin ilk meclis..
    15. DÜ’de ’Sahipsiz hayvanların sorunları..
    16. Arayıcı’dan 11 Nisan kutlaması
    17. Dev derbinin hakemi belli oldu
    18. Haliliye Belediyesi’nden kurtuluş klibi
    19. Toros Üniversitesi’nde renkli..
    20. Yeni meclis toplandı
    21. Fransa’da özgürlük kısıtlayıcı eylemci..
    22. Amatör bisikletçiler ikinci kez..
    23. Bursa’da etkili yağış kazalara sebep..
    24. Astsubay Yüksel Avrupa üçüncüsü oldu
    25. Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı
    26. Ali Palabıyık’ın ilk Fenerbahçe -..
    27. Kayıp tablo davası zaman aşımından..
    28. Sarıgöl’de üç ayda 530 kadın kanser..
    29. Minik öğrencilerden polis ağabeylerine..
    30. Parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Sudan'da darbe girişimi
    Sudan'da darbe girişimi
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!