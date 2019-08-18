Kaçkar Dağları’nda festival

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 2380 rakımlı Koçdüzü Yaylası’nda şenlik düzenlendi.

Çamlıhemşin’in parlayan yıldızı Koçdüzü Yaylası’nda Mekader Derneği tarafından iki gün süren şenlik düzenlendi. Eski kültürlerin ön planda olduğu yarışmalar, halat çekme, uzun eşek, açık ateşte mısır, sandalye kapma, atma türküler, tulum yarışması, yerli sanatçılar tarafından verilen konserler, çeşitli oyunların yanı sıra gece geç saatlere kadar devam eden geniş halkalı horon şenliğe renk kattı. Şenlikte gerçekleştirilen futbol turnuvası ve çeşitli yarışmalara 75 yaş üstü yaşlıların yarışmacı olarak katılması şenliğe ayrı bir renk kattı. Şenlikte katılımcılara ücretsiz ayran ile etli pilav ve dernek tarafından kurulan stantta mısır ve çay ikram edildi. Yarışmada kaybeden takım oyuncuları, kazananları ceza olarak 100 metre boyunca sırtında taşıdı.