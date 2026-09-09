Kaçkar by UTMB 11-13 Eylül'de ikinci kez Rize'de yaklaşık 2 bin sporcu bekleniyor

Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği Kaçkar by UTMB, 11-13 Eylül tarihlerinde Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nda ikinci kez düzenlenecek. Geçen yıl ilk kez yapılan organizasyona bu yıl 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ev sahipliğinde, Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG sponsorluğunda gerçekleştirilecek yarışta sporcular Kaçkar 100K, Kaçkar 50K, Kaçkar 20K ve Ayder 4K Halk Koşusu olmak üzere 4 farklı parkurda mücadele edecek.

Organizasyona günler kala Rize'de bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ile UTMB World temsilcileri katıldı.

Baydaş: "Kaçkarlar önemli bir turizm fırsatı"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaklaşık 3 yıl önce gerçekleştirilen Spor Turizmi Çalıştayı'nda ortaya konulan hedeflerin bugün ulusal ve uluslararası organizasyonlara dönüştüğünü söyledi. Rize-Artvin Havalimanı ile Ayder'de gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarının bu tür organizasyonlar için önemli avantajlar sağladığını anlatan Baydaş, "Sahip olduğumuz en büyük varlıklardan biri olan Kaçkar Dağları'nı önemli bir turizm fırsatına dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.

Organizasyonun sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının önemine değinen Baydaş, Kaçkar by UTMB'nin önümüzdeki yıllarda Rize'nin yanı sıra Doğu Karadeniz ve Türkiye'nin turizm potansiyeline önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Kaçkar Dağları ve Ayder'in yalnızca bir spor veya turizm destinasyonu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi. Mertoğlu, "Kaçkarlar sadece tırmanılacak bir dağ, Ayder sadece gezilecek bir yayla değildir. Burası keşfedilecek, yaşanacak ve dünyaya anlatılacak büyük bir değerdir. UTMB World Series'in Türkiye'deki adresinin Kaçkarlar olması bizim için büyük bir gurur" diye konuştu.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, uluslararası organizasyonların kentin organizasyon ve operasyon kabiliyetlerini de geliştirdiğini söyledi. Metin, "Önemli organizasyonları şehrimize getirip başarıyla gerçekleştirebildiğimiz ölçüde Rize'yi de tanıtıyoruz. Çünkü kendi coğrafyamızda ne kadar güzel işler yaparsak yapalım, bunları dünyaya anlatamadığımız sürece etkisi sınırlı kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Kaçkar by UTMB'nin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, bölgenin doğal güzelliklerinin ve Çamlıhemşin'in uluslararası alanda tanıtılmasına da katkı sağladığını söyledi. Çiçek, organizasyon kapsamında gerçekleştirilen 'Run Like Her Koşusu'na Karadenizli kadınlarla birlikte katıldığını, yerel yönetimler ve bölge halkı olarak organizasyona destek vermeye devam ettiklerini anlattı. Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ise "Sporcularımız, Kaçkarların yükseklerinde kar tanelerinin üzerinde koşarken, daha aşağıda doğanın farklı renk tonuyla sonbaharı yaşayacak; Ayder'de ise yazın güzellikleriyle buluşacak" dedi.

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, 6 kıtadan ve 60 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun katılacağı organizasyonun Rize'nin uluslararası spor ve spor turizmindeki gücünü ortaya koyduğunu, Kaçkarlar'daki zorlu parkurlarda atılacak her adımın kentin dünyadaki tanınırlığına katkı sağlayacağını söyledi.

Essl: "Bu iş birliği bizim için son derece kıymetli"

UTMB Proje Lideri Johann Essl, geçen yılki organizasyonun ardından UTMB'nin dünya çapındaki öneminin Rize'de daha geniş kitleler tarafından tanındığını belirtti. Kaçkar Dağları'nın geniş ve zorlu coğrafyasının özellikle iletişim ve koordinasyonda zaman zaman güçlükler getirdiğini, bu sorunların güçlü iş birlikleri sayesinde aşıldığını anlatan Essl, "Sayın Valimizin, Dağcılık Federasyonumuzun, yerel yönetimlerimizin ve sponsorlarımızın güçlü desteğiyle bu zorlukların üstesinden geliyoruz. Bu iş birliği bizim için son derece kıymetli" dedi.