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Kaçırılan geminin kaptanı konuştu: AB uçakları bizi ortada bıraktı

Libya açıklarında kaçırılan geminin Türk kaptanı Turgut Mahno, ''Mültecileri kurtarın' çağrısı yapan AB sahil güvenliğinin kendilerini ortada bıraktığını söyledi.

29 Mart 2019 Cuma 09:24
Kaçırılan geminin kaptanı konuştu: AB uçakları bizi ortada bıraktı

İstanbul Tuzla'dan Libya'ya gitmek üzere 22 Mart'ta yola çıkan Elhiblu tankeri önceki akşam Libya açıklarında kurtardığı 108 mülteci arasında yer alan bir grup tarafından Avrupa'ya gitmek üzere kaçırılmıştı.

"AB sahil güvenliği mültecileri kurtarın dedi''

Türk kaptan Turgut Mahno, yaşananları şöyle anlattı: "Libya'nın Trablus Limanı'na gitmek üzere yol aldığımız esnada Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı sahil güvenlik uçağından telsiz çağrısı aldık. Rotamızın üstünde zor durumda olan bir mülteci botu olduğunu ve buradaki mültecileri gemiye almamızı istediler ve gelip bizden alacaklarını söylediler.

Sabaha kadar bekledik ama gelip almadılar

Biz de AB'nin sahil güvenlik uçağının yönlendirmesiyle bu kişileri gemiye aldık. Daha sonra uçağın belirttiği buluşma noktasına gittik. Sabaha kadar bekledik ancak hiç kimse gelip mültecileri gemimizden almadı.

Üstümüzdeki uçak gitti

Mültecileri gemiye alana kadar üstümüzde devriye uçuşu yapan uçak, daha sonra gözden kayboldu. Telsizden yaptığımız tüm çağrılara da cevap vermediler.Bunun üzerine Trablus Limanı'na gitmeye karar verdik.

Mülteciler Libya'ya döndüklerini anlayınca gemiyi kaçırdı

Önceki gün sabaha karşı limana yaklaştığımız sırada mülteciler Libya'ya döndüklerini anlayınca bize saldırdılar. Demir parçaları ile bizi etkisiz hale getirdiler. ‘Libya'ya dönmektense, ölmeyi tercih ederiz, eğer bizi İtalya ya da Malta'ya götürmezseniz sizi de öldürürüz' diyerek tehdit ettiler.

Demirlerle bize ve kaptan köşküne saldırdılar, hayati tehlikemiz oluştuğu için söylenileni yaptık ve rotayı yeniden İtalya'ya çevirdik. Gemiye aldığımızda çok zor durumdaydılar. Kumanyalarımızı özellikle kadın ve çocuklarla paylaştık."

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 09:24
  1. İstanbul
  2. kaçırılan türk gemisi
  3. libya

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