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Eğitim Kaçıncı sınıflar okula gidecek? 1 Mart’ta okula başlayacak sınıflar?
Eğitim

Kaçıncı sınıflar okula gidecek? 1 Mart’ta okula başlayacak sınıflar?

1 Mart’ta kimler okula başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Yılın ikinci kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili tarih verdi. Peki, 1 Mart’ta hangi sınıflar açılacak? 1 Mart’ta okula gidecek öğrenciler? Okulla kaç gün gidilecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 08:37:00 -
Kaçıncı sınıflar okula gidecek? 1 Mart’ta okula başlayacak sınıflar?

Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini uzaktan eğitimle tamamlayan milyonlarca öğrenci, bu yılın da büyük kısmını ekranları başında geçirdi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mart tarihinde okulların kademeli olarak açılacağının altını çizdi. Peki, hangi sınıflar okula gidecek?

Kaçıncı sınıflar okula gidecek? 1 Mart’ta okula başlayacak sınıflar?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta köy okullarının tüm sınıflarda tam zamanlı açılacağını belirtti. 1 Mart’ta ise yurt genelinde ilkokul, 8. ve 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri haftada iki gün okula gidecek. 8. ve 12. sınıf öğrencileri içinse eğitim tam zamanlı olarak başlayacak.

Diğer sınıflarda eğitimin ne zaman başlayacağı da merak konusu. Konu hakkında Bilim Kurul Toplantısı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'nci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir. Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir” dedi.

 

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