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Aktüel

Kaçan kurbanlık keçi 2 gün sonra bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:05:31 -
Kaçan kurbanlık keçi 2 gün sonra bulundu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sahibinin elinden kaçtıktan sonra kayıplara karışan kurbanlık keçiye iki gün sonra ulaşıldı.

İlçeye bağlı Hamzalar köyünde yaşayan Remzi Evin, Kurban Bayramı'nda satışa çıkardığı ancak satamadığı 130 kilogram ağırlındaki keçisini eve götürmek istedi.

"Paşa" isimli teke, kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kaçarak ormanlık alanda kayboldu.

Kurbanlığı bulmak için iki gün boyunca arama yapan aile bireyleri tüm çabalarına rağmen sonuç alamadı.

Keçi, iki gün sonra Hamzalar köyüne yakın bir yerde otlanırken aile bireyleri tarafından bulunarak eve getirildi.

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