Kaçakçılıktan yargılanan İYİ Partili aday seçimden çekildi!

İYİ Parti Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Mehmet Polat, kaçakçılık suçlaması ile yargılandığı dava nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu.

İYİ Parti’nin Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Mehmet Polat adaylıktan çekildiği açıkladı. Polat yaptığı açıklamada, kaçakçılıktan yargılandığı için adaylıktan çekildiğini bildirdi. Polat, “Geçmişte kaçakçılık suçundan adıma açılan dava nedeniyle seçilsem dahi başkan olamayacağım için adaylıktan çekildim. Beni tanıyanlar bilir, tehdide boyun eğmem, menfaat peşinde koşmam” açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Polat’ın tehdit edildiği için adaylık çekildiğini ima etti. Gürban açıklamasında, “Büyükşehir Belediyesi’ne çağırılıp tehdit edilmese ertesi gün adaylıktan çekilmez” dedi.