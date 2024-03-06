Kaçakçılığa göz açtırılmıyor! Ankara’da 1 milyon 200 bin TL'lik kaçak tütün ele geçirildi!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uzun süreli takip sonucunda Polatlı ilçesinde 6 şüpheli şahsın kaçak tütün ürünlerini satışa sunacağı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Mart günü yapılan operasyonda; 1 milyon 700 bin adet boş makaron, 10 bin 880 paket dolu makaron, 100 paket sigara, 1 adet 7.65 mm tabanca ve şarjörü, 31 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak, 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.