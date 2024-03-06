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Gündem Kaçakçılığa göz açtırılmıyor! Ankara’da 1 milyon 200 bin TL'lik kaçak tütün ele geçirildi!
Gündem

Kaçakçılığa göz açtırılmıyor! Ankara’da 1 milyon 200 bin TL'lik kaçak tütün ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 19:16:00 -
Kaçakçılığa göz açtırılmıyor! Ankara’da 1 milyon 200 bin TL'lik kaçak tütün ele geçirildi!

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uzun süreli takip sonucunda Polatlı ilçesinde 6 şüpheli şahsın kaçak tütün ürünlerini satışa sunacağı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Mart günü yapılan operasyonda; 1 milyon 700 bin adet boş makaron, 10 bin 880 paket dolu makaron, 100 paket sigara, 1 adet 7.65 mm tabanca ve şarjörü, 31 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak, 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.

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