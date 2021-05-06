Kaçak Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk kare
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’den firar ettikten sonra gittiği Arnavutluk’taki ilk görüntüsüne ulaşıldı.
Arnavutluk'a firar eden Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor.
Özer'in Arnavutluk'taki ilk görüntülerine TRT Haber ulaştı.
Görüntülerde Özer, havalimanından doğruca Tiran’daki otele gidiyor. Kırmızı montlu Arnavut vatandaşı, Özer'i havalimanında karşılayarak otele kadar götürüyor.
Halen Arnavut polisince en önemli şüphelilerden biri olarak aranan "kırmızı montlu", otelde de Özer'e eşlik ediyor.
Faruk Fatih Özer, otele 3 günlük rezervasyon yaptırdı.