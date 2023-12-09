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Yerel Kaçak sigara operasyonu
Yerel

Kaçak sigara operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-12-09 10:55:00 -
Kaçak sigara operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda internet üzerinden kaçak sigara ve tütün satışı yapan İ.Ç. yakalandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyon 900 bin lira olan 500 bin boş makaron, 400 bin doldurulmuş makaron, 3 sigara dolum makinesi, 3 kompresör ve 1 ton sarmalık tütün ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılılarına yönelik yürütülen çalışma neticesinde; İ.Ç.'nin temin ettiği kaçak sigara ve tütünleri başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde internet üzerinden sattığı bilgisini elde etti. Yaklaşık 2 ay süren inceleme ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin kaçak sigaraları Esenyurt'ta bulunan bir depoda gizlediği, internet üzerinden tütün ürünleri satan dükkan ve aracı firmalara kaçak sigaraları sattığı tespit edildi.

Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, İ.Ç. suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyon 900 bin lira olan, 500 bin boş makaron, 400 bin doldurulmuş makaron, 3 adet sigara dolum makinesi, 3 adet kompresör ve 1 ton sarmalık tütün ele geçirildi. Yakalanan İ.Ç., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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