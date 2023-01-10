Kaçak maç izleyenler şimdi yandı! Emniyet harekete geçti...

Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig'in resmi yayıncısı olan Beinsports'un en çok şikayet ettiği konuların başında kaçak yayınlar geliyor. Bu yayınların önüne geçebilmek adına bir süredir çalışmalar yapan emniyet ekiplerinin yeni bir operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği ve Süper Lig yayıncısı Digiturk, illegal maç yayınlarıyla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ile yeni bir operasyona hazırlanıyor.

Yapılacak ortak operasyon kapsamında polis, yaklaşık bin haneye uyarı baskını düzenlenecek. İzleyicilere büyük bir soruşturmanın parçası olabilecekleri yönünde uyarılar yapılacak.

Kaçak maç yayını izleyenler arasında dev bir veri tabanı oluşturulurken, maçları kaçak olarak izleyenleri uyarmak amacıyla evlerine gidecek polis, büyük bir ceza ile karşılaşabilecekleri konusunda bilgilendirme yapacak.

TFF, Kulüpler Birliği, BeinSports'un şikayeti ile Emniyet hali hazırda özellikle yurt dışı kaynaklı olarak Süper Lig maçlarını kaçak yayınlayan yasadışı yayın ağları konusunda başta Almanya, Hollanda ve Fransa Emniyetleri ile bağlantı kurdu.